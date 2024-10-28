مفاجأة.. بيب جوارديولا يحفظ ماء وجه ريال مدريد ويبلغهم بفوز رودري!

المدرب الإسباني هو من تحدث للملكي!

كشف الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز عن تفاصيل جديدة تخص خسارة البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم "بالون دور".

جاء هذا خلال بث مباشر له عبر قناة برنامج "التشيرينجيتو"، حيث أكد أن شخص غير متوقع كان السبب في عدم حضور ريال مدريد.

وبحسب ما أكد الصحفي فريال مدريد كان يستعد للسفر وكان لديه تأكيدات من الاتحاد الأوروبي بفوز فينيسيوس جونيور بالجائزة، لولا مكالمة من بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث اتصل المدرب الإسباني وأكد لريال مدريد فوز رودري بالجائزة، كنوع من التحذير لحفظ ماء الوجه بدلًا من السفر ببعثة كبيرة للغاية دون تحقيق اللقب الأهم.

وكان ريال مدريد قد امتنع عن السفر إلى فرنسا بعد انتشار تلك الأنباء، حيث قرر مقاطعة الحفل بشكل نهائي حتى لو كان هناك جوائز أخرى من الممكن الحصول عليها كأفضل نادي وأفضل مدرب.

جدير بالذكر أن رودري كان قد حقق لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، كما نجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأوروبية وحقق اللقب مع المنتخب الإسباني.