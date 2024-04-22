مفاجأة بايرن ميونخ لبديل توخيل.. قرار صادم من أجل انتظار كلوب أو ألونسو!

قرار غير متوقع من إدارة بايرن ميونخ...

فجرت تقارير صحفية مفاجأة بشأن مستقبل مدرب بايرن ميونخ القادم، الذي سيخلف توماس توخيل، المدير الفني الحالي للفريق، الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وكان بايرن ميونخ، قد ارتبط بالتعاقد مع تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، أو جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، إلا أن ألونسو قرر استكمال رحلته مع فريقه بعد تحقيق لقب الدوري الألماني، وناجلسمان قريب من تجديد عقده مع منتخب الماكينات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن إدارة بايرن ميونخ تتجه إلى التعاقد مع مدير فني مؤقت لمدة موسم واحد، في انتظار موافقة تشابي ألونسو على الانضمام للكتيبة البافارية، أو التعاقد مع يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايرن ميونخ، أعدت قائمة مختصرة بأسماء المدربين الذين يمكن الاستعانة بهم في الفترة القادمة، وعلى رأسهم لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند السابق، وهانز فليك، مدرب بايرن الأسبق.

جدير بالذكر أن أنباء صحفية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى تواصل بايرن ميونخ، مع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الأسبق، ولكن المدرب الفرنسي رفض العرض، إذ يفضل الانضمام لمانشستر يونايتد عن الفريق البافاري.