مفاجأة .. باريس وافق على بيع مبابي لعملاق إنجلترا واللاعب رفض

فريق آخر حاول مع الفرنسي مختلف عن ريال مدريد

كشفت أنباء قادمة من إنجلترا تفاصيل موافقة باريس سان جيرمان التخلي عن نجمه كيليان مبابي الصيف الماضي، ولكن ليس لريال مدريد.

النجم الشاب اختار في نهاية المطاف رفض عرض النادي الملكي والاستمرار في صفوف الفريق العاصمي الفرنسي والتوقيع على عقد جديد.

وبحسب صحيفة "The Athletic" الإنجليزية، لم يكن بي إس جي ضد فكرة رحيل مبابي، ولكن فقط إلى إنجلترا من بوابة ليفربول.

ورفض النادي الفرنسي أن يترك نجمه ينتقل لصفوف ريال مدريد بسبب توتر العلاقات بين الناديين، ولكن لم يكن يمانع أن لا يجدد عقده ويرحل مجاناً نحو الريدز الذي قالت تقارير إنه كان مهتماً أيضاً باللاعب.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن مبابي هو من رفض فكرة الانتقال للعب بالدوري الإنجليزي الممتاز وليفربول، وأنه كان يرحب فقط بالرحيل عن باريس إلى النادي الملكي، وإن قرر في نهاية المطاف تمديد عقده.