مفاجأة.. إندريك يفكر في الرحيل عن ريال مدريد!

البرازيلي لا يستطيع الصبر

لم يبدأ البرازيلي إندريك مشواره مع ريال مدريد بالشكل الذي يحلم به، ربما كان يطمح للدخول المبكر في بوتقة النادي الملكي، وهو ما لم يحدث في بداية أول موسم له.

لم يشارك إندريك إلى الآن في أي مباراة رسمية رفقة الملكي، لم يحصل على دقيقة واحدة في أي من مباراتي السوبر الأوروبي أمام أتالانتا أو ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

فقط شارك إندريك في مباراتين من أصل ثلاث في الموسم التحضيري لريال مدريد، لعب أمام ميلان وبرشلونة ولم يشارك أمام تشيلسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "سبورت" فجرت مفاجأة تتمثل في أن إندريك يفكر في الرحيل عن ريال مدريد بالفعل، على سبيل الإعارة، إذا ظلت الأمور على حالها مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

المقربون من إندريك ينصحونه بمواصلة الجلوس والاستماع لتعليمات المدرب الإيطالي، لكن تضاؤل فرصه في هجوم ريال مدريد وأسبقية كل من فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ورودريجو جويس وأردا جولر وبراهيم دياز عليه في الخط الأمامي تقف حائلًا دون طموحاته في الوقت الراهن.