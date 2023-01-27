مفاجأة .. أوسبينا يظهر في تدريبات النصر

حارس المرمى الكولومبي تعرض لإصابة قاسية

Shahid

شهدت تدريبات النصر اليوم الجمعة مفاجأة سارة تمثلت بتواجد الكولومبي دافيد أوسبينا لمتابعة المران رغم إصابته وخضوعه لعملية جراحية مؤخرًا في المرفق.

أوسبينا الذي يعيش موسمه الأول مع النصر تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الشباب في دوري روشن السعودي، وقد أجبر ناديه على التعاقد مع أجوستين روسي حتى نهاية الموسم لتعويضه.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

النصر خسر أمس أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 3-1، وقد تدرب اليوم استعدادًا لمواجهة الفتح في الجولة القادمة من الدوري السعودي وتضمن المران تدريبات بدنية وتكتيكية.

ونشر حساب النصر على تويتر عدة صور من المران إحداها لأوسبينا وقد ظهر خلالها مرتديًا جهازًا خاصًا في يده اليُمنى يبدو أنه ضمن خطة علاجه التي قد تمتد إلى شهرين كاملين.

النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الهلال ونقطتين عن الشباب، فيما يتواجد الاتحاد رابعًا برصيد 31 نقطة، وقد لعب الزعيم والليث مباراة إضافية عن العالمي والعميد.

Shahid