مفاجأة .. أسينسيو ينقل نجم المغرب لباريس سان جيرمان

محاولة فاشلة من النادي الفرنسي يوم السبت الماضي

قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بمحاولة التعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

المدرب كريستوف جالتييه أخبر إدارة النادي برغبته في تدعيم الفريق بجناح أيمن، لذلك ظهر أسينسيو كأحد أهم الخيارات المقترحة بالميركاتو.

موقع "Relevo" الإسباني أكد أن النادي الفرنسي اتصل بنظيره الإسباني يوم السبت الماضي، من أجل الاستفسار عن إمكانية ضم أسينسيو بسعر مناسب قبل نهاية عقده في يونيو المقبل.

وجاء الرد سلبيًا من ريال مدريد، حيث أعلن النادي تمسكه باللاعب وعدم التخلي عنه بمنتصف الموسم، بوجود محاولات مكثفة من أجل التوقيع على عقد جديد.

وأما بالنسبة للاعب نفسه فقد رحب بعرض باريس، ولكن أولويته تظل هي البقاء مع ريال والجلوس على طاولة المفاوضات للتجديد.

ولذلك قرر النادي الفرنسي التوجه نحو حكيم زياش لاعب تشيلسي، وهي الصفقة التي قد تحدث بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

جدير بالذكر أن صاحب الـ27 سنة شارك في 24 مباراة مع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 5 بكل البطولات.