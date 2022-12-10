مفاجأة.. أحد أفراد عائلة ألابا متورط في محاولة الانقلاب الفاشلة بألمانيا

نجم ريال مدريد خرج من ألمانيا.. ولكن المشكلات تطارده هناك

من أحدث الشخصيات التي تم ربطها بخطة الانقلاب الفاشلة مؤخرًا في ألمانيا، طاهٍ ألماني شهير كانت ابنته صديقة لاعب ريال مدريد دافيد ألابا.

وقامت الشرطة الألمانية باعتقال 25 شخصًا عليهم شبهة في التورط بالأحداث، وارتفع عدد المشتبه بهم إلى 54 بحلول يوم الجمعة مع توقع مزيد من الاعتقالات.

وقالت صحيفة "دي بريسي" النمساوية اليومية نقلاً عن محققين إن فرانك هيبنر (62 عامًا) وهو أحد أشهر الطباخين في ألمانيا، كان أيضًا الطباخ الشخصي لهاينريش الثالث عشر أحد أمراء عائلة رويس الحاكمة سابقًا، وقالت إن هيبنر زود المجموعة بالمال وأواني الطبخ وعربة نقل ومولِّد للطوارئ.

ابنة هيبنر البالغة من العمر 28 عامًا، والتي تدعى شاليمار، لها علاقة مع ألابا، لاعب كرة قدم محترف يلعب لريال مدريد وقائد المنتخب النمساوي، ولديهما ابن ولد في عام 2019.

ولم يرد ألابا على طلبات وسائل الإعلام الألمانية بالتعليق على الأمر، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.