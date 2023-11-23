مفاجأة بعد انفجاره مع النصر .. "علماء الفضاء يضعون النظام الغذائي لكريستيانو رونالدو"

سر جديد عن كريستيانو رونالدو يثير الجدل عالميًا

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رغم وصوله إلى سن الـ38؛ إلا أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، يواصل إبهار العالم، بلياقته البدنية الهائلة وسرعته ورشاقته الكبيرتين.

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رونالدو انضم إلى النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، وفي عقد لمدة موسمين ونصف؛ مسجلًا 30 هدفًا وصانعًا 11 آخرين، خلال 36 مباراة رسمية في مختلف المسابقات - حتى الآن -.

وفي هذا السياق.. أثار رامز راجا، رئيس هيئة الكريكيت السابق، الجدل بشأن السبب الحقيقي وراء لياقة الأسطورة البرتغالية، والتي تساعده على تقديم أفضل المستويات الكروية، في هذا السن.

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وزعم راجا في تصريحات مع شبكة "Suno News"، أن علماء إدارة الطيران والفضاء الوطنية "ناسا"، هم من يضعون الخطة الغذائية، التي يتبعها كريستيانو رونالدو.

وأكد رئيس هيئة الكريكيت السابق، على أن هذا النظام الغذائي؛ كان عنصرًا هامًا وحاسمًا، في تألق رونالدو "الحالي"؛ حيث يجعله قادرًا على تقديم أفضل مستوي لياقي، خلال المباريات.

المثير في الأمر، أن رامز راجا تعرض لـ"سخرية عالمية"، بعد هذه التصريحات؛ حيث اعتبرها الكثيرون، حلقة جديدة في مسلسل الأحاديث الغريبة التي خرجت من مسؤولي باكستان السابقين في لعبة الكريكيت، والتي جاءت على هامش فشل المنتخب الوطني، في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2023.

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