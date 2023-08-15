مفاجأة .. الهلال يُطيح ببايرن ميونخ ويقترب من ضم ياسين بونو!

النادي الألماني قرر الانسحاب

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في تطور سريع جدًا للأحداث، اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع ياسين بونو حارس نادي إشبيلية خلال الأيام القليلة القادمة.

بونو ارتبط بالانضمام للعديد من عمالقة أوروبا كان أبرزهم الثنائي ريال مدريد وبايرن ميونخ، ولكن يبدو أن الهلال خطف نجم المغرب بعد ساعات من التعاقد مع البرازيلي نيمار.

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الصحفي "فابريزيو رومانو" قال إن الصفقة أصبحت قريبة بعد محادثات إيجابية بين الهلال وإشبيلية، حيث قرر بايرن الانسحاب بعدما علم أن عرض الهلال أقوى بكثير.

وأشار إلى أن قيمة انتقال بونو إلى الهلال ستتراوح بين 18 إلى 19 مليون يورو، على أن يوقع اللاعب على عقد مدته 3 سنوات وسط حالة من التفاؤل حول إتمام الصفقة.

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يذكر أن الهلال قام بالعديد من الصفقات العالمية هذا الصيف على خطى النصر والأهلي والاتحاد، بتعاقده مع كاليدو كوليبالي، روبن نيفيش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وأخيرًا نيمار.

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