مفاجأة | الهلال "يرفض" التعاقد مع نجم الاتحاد رغم عرضه عليه

مفاجآت الميركاتو تتواصل..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. رفض مسؤولو نادي الهلال السعودي، التعاقد مع أحد نجوم "عملاق جدة" الاتحاد، في صيف العام الحالي.

الهلال لم يعلن عن أي صفقة رسمية - حتى الآن -، في الوقت الذي تخلى فيه عن عددٍ من اللاعبين المحليين؛ ضمن خطة "تقليص القائمة"، المنصوص عليها في الموسم الرياضي الجديد.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود، تم عرض النجم السعودي الشاب زكريا هوساوي، ظهير أيسر نادي الاتحاد، على الإدارة الهلالية، خلال الأيام القليلة الماضية.

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أباعود أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، رفض مجلس إدارة نادي الهلال، فكرة التعاقد مع هوساوي البالغ من العمر 23 سنة.

جدير بالذكر أن الاتحاد استبعد ظهيره الشاب، من معسكر الفريق الأول لكرة القدم "الإعدادي"؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن رحيله أو البقاء في الموسم الجديد 2024-2025.