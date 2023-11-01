مفاجأة عن الهلال .. وقرارات من محكمة كاس في قضايا النصر والاتحاد والأهلي

جديد قضايا الهلال والنصر والاتحاد والأهلي أمام "كاس"

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فجّر القانوني الرياضي أحمد الأمير، مفاجأة من العيار الثقيل، عن قضايا أندية صندوق الاستثمارات السعودي "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

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صندوق الاستثمارات السعودي نجح في الاستحواذ على 75% من أسهم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وكشف الأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن محكمة "كاس"، تتداول 3 قضايا "حاليًا"، تخص أندية النصر والاتحاد والأهلي.

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وأوضح القانوني الرياضي، أن بعض هذه القضايا، صُدِر فيها قرارات بالفعل؛ ولكن لن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، إلا بعد أشهر من الآن؛ بحجة مراجعتها.

وأعلن أحمد الأمير، قوة موقف الاتحاد في القضية الخاصة به، في الوقت الذي لا توجد فيه أي قضية ضد الهلال، أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

جدير بالذكر أن الهلاليين، يعيشون أيامًا سعيدة للغاية؛ بتصدر الفريق الأول لكرة القدم، جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين ومجموعته الآسيوية، مع التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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