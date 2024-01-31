مفاجأة قد تحوّل مصير قضية ثنائي الهلال والنصر

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زفّ الإعلامي الرياضي محمد الدويش، مفاجأة سارة إلى الهلال والنصر؛ بشأن العقوبة المرتقبة على الثنائي سلمان الفرج وسلطان الغنام.

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الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، أعلن استبعاد الفرج والغنام، عن قائمة كأس آسيا؛ لأسباب انضباطية، وسط تأكيدات من مصادر عديدة، بشأن إيقافهما لعدة أشهر.

لكن.. الدويش كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، عن "ثغرة قانونية" قد يستغلها الهلال والنصر؛ لمنع إيقاف الثنائي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الفرج والغنام نفيا استدعاءهما للمنتخب الوطني، للمشاركة في كأس آسيا؛ قائلًا: "وبالتالي.. إذا لم يُثبت الاتحاد السعودي لكرة القدم، هذا الاستدعاء بـ(إيميل) موجّه للنادي؛ فلا يحق للجنة الاحتراف، معاقبتهما".

وشدد محمد الدويش، على أن خلاصة الموضوع؛ أن "الاستدعاء" هو شرط معاقبة سلمان الفرج وسلطان الغنام، ثنائي الهلال والنصر على التوالي.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية، ودع بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير؛ بعد الخسارة أمام الكوريين (2-4) بضربات الجزاء، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

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