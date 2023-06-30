مفاجأة الهلال والاتحاد .. مفاوضات مكثفة لحسم صفقة تبادلية ضخمة

صفقة تبادلية محتملة بين الهلال والاتحاد في الصيف الحالي

يتفاوض ناديا الهلال والاتحاد، على صفقة تبادلية ضخمة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال ضم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، في الصيف الحالي، إلى جانب متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، بينما تعاقد نادي الاتحاد، مع الثنائي الفرنسي الكبير كريم بنزيما ونجولو كانتي.

شبكة "قنوات الكأس" القطرية أعلنت من ناحيتها وعبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن رغبة قوية من نادي الهلال، في التعاقد مع عبد الرحمن العبود، جناح العميد الاتحادي.

في المقابل.. يرغب نادي الاتحاد، في التعاقد مع النجم الدولي محمد كنو، متوسط ميدان الزعيم الهلالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة بين الهلال والاتحاد؛ من أجل التوصل إلى اتفاق، وإتمام الصفقة التبادلية الضخمة.

جدير بالذكر أن كنو تلقى انتقادات عنيفة للغاية من جماهير الهلال، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ بعد انخفاض مستواه، وتسببه في حرمان فريقه من التعاقدات "فترتي تسجيل"، على خلفية قضية التوقيع مع النصر، قبل التجديد للزعيم.