مفاجأة .. النصر يقترب من حسم التعاقد مع نجولو كانتي!

لاعب الوسط الفرنسي اقترب من مزاملة رونالدو في النصر

Shahid

يبدو أن نادي النصر سيقوم بعمل موسم انتقالات شتوي تاريخي، فبعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، اقترب من حسم التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

ونجحت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، في إبرام التعاقد مع رونالدو يوم الجمعة الماضي، ليصبح لاعبًا في صفوف العالمي حتى عام 2025.

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وأشار "الميدان الرياضي" بصحيفة اليوم، إلى أن المفاوضات بين نادي النصر وكانتي أصبحت في مراحلها الأخيرة، وأن اللاعب في طريقه للانتقال إلى العالمي.

وينتهي عقد كانتي مع نادي تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل الفترة الحرة ويحق له التوقيع مع أي فريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه.

وعانى كانتي خلال عام 2022 من الإصابات، التي أبعدته عن الملاعب فترة طويلة، وجعلته يغيب عن مباريات تشيلسي الإنجليزي.

Shahid