مفاجأة | النصر يتحصل على "موافقة" فيرجيل فان دايك .. ولكن!

هل تتم الصفقة العالمية الكبرى؟..

توصل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، إلى "اتفاق" مع النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، قلب دفاع العملاق الإنجليزي ليفربول؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

فان دايك البالغ من العمر 33 سنة، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول حتى 30 يونيو 2025؛ حيث تعمل الإدارة على التجديد معه، في الوقت الذي يتلقى فيه اهتمامًا كبيرًا من النصر.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، مساء اليوم الثلاثاء، "وافق" فان دايك على الانضمام إلى الفريق النصراوي بالفعل؛ مثلما فعل البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن صفقة إيدرسون؛ فشلت بسبب عدم حصول النصر على دعم من لجنة الاستقطابات السعودية، وهو ما يتكرر حاليًا مع المدافع الهولندي.

وقال الإعلامي الرياضي عن ذلك: "إيدرسون طار، وشكل فان دايك راح يلحقه بعد.. نادي النصر يستحق منا الدعم".

جدير بالذكر أن مصادر خاصة للنسخة البرازيلية من موقع "جول"، أعلنت توصل نادي النصر إلى اتفاق مع أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، لـ"التعاقد" مع الحارس الدولي الشاب بينتو، مقابل 18 مليون يورو؛ وذلك بعد فشل صفقة إيدرسون.