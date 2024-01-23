مفاجأة الميركاتو .. النصر يتحرك للتعاقد مع ثنائي مانشستر يونايتد "دفعة واحدة"

صفقة مزدوجة محتملة من مانشستر يونايتد..

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. تحرك مسؤولو نادي النصر السعودي، للتعاقد مع اثنين من نجوم العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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النصر يقدّم موسمًا رائعًا في 2023-2024؛ حيث توّج بلقب البطولة العربية لأول مرة في تاريخه، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، والتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، ودور الـ16 من أبطال آسيا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، مساء اليوم الثلاثاء، يتفاوض مسؤولو العالمي مع نظرائهم في مانشستر يونايتد، للتعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي آرون وان بيساكا، ومتوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو.

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الصحيفة البريطانية الشهيرة كشفت عن إصرار من النصر، لتلبية طلب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع كاسيميرو؛ حيث يرتبطان بعلاقة صداقة قوية، منذ أن لعبا معًا في صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأشارت إلى أن التحرك نحو بيساكا؛ يأتي بعد رفض نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عرضًا من النصر؛ للتعاقد مع الظهير الأيمن البرازيلي إيميرسون رويال، مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

وأعلنت الصحيفة، ترحيب مانشستر يونايتد، بالتخلي عن الثنائي، وبالتحديد متوسط الميدان البرازيلي، باعتباره واحد من أصحاب أعلى الرواتب في الفريق؛ ولكن النادي الإنجليزي، يرغب في الحصول على مبلغ مالي من النصر، يقارب الـ70 مليون جنيه استرليني، لتعويض الأموال الذي دفعها، عند شراء اللاعب من الريال.

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