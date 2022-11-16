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إيرلينج هالاند

مفاجأة المونديال؟ هالاند يضع منتخب جديد للقائمة المرشحة للحصول على كأس العالم

مازن زكي
مازن زكي
12:56 ص غرينتش+3 16‏/11‏/2022
Erling Haaland Manchester City 2022-23
هالاند يختار مرشح جديد للحصول على كأس العالم

كشف النجم النرويجي إرلينج هالاند عن المنتخبات التي يراها مرشحةً للحصول على بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث اختار مهاجم مانشستر سيتي بعض الفرق الكبيرة لكي تكون الأوفر حظًا.

ربما لم تختلف وجهة نظر هالاند عن العديد من الشخصيات الرياضية البارزة، حيث تدور الترشيحات حول 4 أو 5 منتخبات، لكنه أضاف المنتخب الإنجليزي هذه المرة إلى القائمة.

حيث تحدث النرويجي مع شبكة "سكاي"، وقال: "أعتقد أن المرشحون هم البرازيل، الأرجنتين، فرنسا وربما إنجلترا، لا يمكنني قول منتخب واحد لأن هناك العديد من الفرق الكبيرة".

وبالتالي فإن هالاند قد وضع 3 منتخبات من الأسماء التي ترشح بشدة من قبل المعظم، لكنه أضاف فريق الأسود الثلاثة الذي يعاني في آخر فترة خصوصًا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

جدير بالذكر أن إرلينج لن يشارك في بطولة كأس العالم المقبلة لأن منتخب بلاده قد فشل في التأهل للمونديال، لكنه يستعد معهم لخوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل ضد أيرلندا.

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