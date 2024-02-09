مفاجأة الموسم .. تحديد الموعد النهائي لعودة كورتوا إلى حراسة ريال مدريد!

أنباء سارة للمدرب كارلو أنشيلوتي

بعدما كان يستعد ريال مدريد لخسارته حتى نهاية الموسم، بدأت الآمال تعود بقوة هائلة لرؤية الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بقميص الميرينجي قريبًا.

كورتوا تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي قبل بداية الدوري الإسباني، مما دفع ريال نحو التعاقد مع كيبا من تشيلسي على سبيل الإعارة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن كورتوا قد يعود بشكل غير متوقع لحراسة عرين ريال في وقت حاسم من هذا الموسم، لمساعدة الفريق في المنافسة على دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

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وأشارت إلى أن اللاعب يتدرب الآن على العشب في الفالديبيباس، ومن المتوقع عودته إلى كامل لياقته البدنية في نهاية شهر مارس أو بداية أبريل، مع رفض من ريال للتعجل بالدفع به والمجازفة بإمكانية تعرضه لانتكاسة.

ومع ذلك ترتفع الآمال في ظهور اللاعب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في حالة فوز ريال مدريد على لايبزيج في دور الـ16، حيث دخل البلجيكي في المرحلة الأخيرة من التعافي وبدأ يستعيد الثقة والسرعة الكافية في الحركة.

يذكر أن ربع النهائي من دوري الأبطال يقام يومي 9 و10 أبريل لمرحلة الذهاب، بينما تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد، لذلك فرصة كورتوا تبدو قوية للغاية.