لن يكون لاعبًا في الفريق فقط.. ستيولى كريستيانو رونالدو، منصبًا جديدًا في نادي النصر؛ خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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وافق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على صفقة كبرى؛ لضمان عودة الفريق الأول لكرة القدم، إلى منصات التتويج، في الموسم الرياضي القادم.

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وودع النصر، جميع الألقاب في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، مع تلقيه ضربة كبرى في سباق التتويج بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد التعادل مع نادي الخليج (1-1)، مساء الإثنين.

وأعلنت صحيفة "calciomercato"، موافقة رونالدو، على التعاقد مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، الموسم الرياضي القادم؛ بعد أخذ إدارة مسلي آل معمر، رأيه في هذا الأمر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأسطورة البرتغالية، من الممكن أن يلعب دور "المدير الرياضي" في نادي النصر، ويشارك في الصفقات التي سيتعاقد معها العالمي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

جدير بالذكر أن جارديم، قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021، قبل الرحيل إلى شباب الأهلي دبي، والذي حصل معه على لقب دوري أدنوك الإماراتي.

Shahid