مفاجأة الموسم المقبل لن يكون إندريك أو مبابي.. ريال مدريد يملك نسخة جديدة من كاسيميرو!

لا يُخشى على مستقبل الملكي

يملك ريال مدريد العديد من الفرص بين لاعبيه الشباب، إضافة إلى الجيل العمري حديث السن الذي ينتدب منه اللاعبين في الآونة الأخيرة ويخطط لزيادتهم خلال الفترة المقبلة.

لكنه يملك في فريق "لا فابريكا" جوهرة تدعى ماريو مارتين، القائد البالغ من العمر 20 عامًا، والذي تطلق عليه صحيفة "آس" الإسبانية اسم "كاسيميرو الجديد".

اللاعب الذي يدربه راؤول جونزاليس أسطورة الملكي لطالما كان جديرًا بثناء الأسطورة الإسباني، الذي قال عنه ذات مرة إنه "عندما يتحدث.. على الكل أن يسمع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يملك مارتين الذي تم تصعيده للتدرب مع الفريق الأول لريال مدريد مع كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، يمثل واحدًا من مشاريع ريال مدريد الواعدة في خط الوسط.

شارك في مباراة واحدة مع الملكي في كأس ملك إسبانيا، ويدرك المدرب كارلو أنشيلوتي كم يمتلك من مهارة وشخصية قيادية وقدرات على ضبط إيقاع الملعب وحسن التصرف بالكرة. لذلك قد نراه من مفاجآت الموسم المقبل.