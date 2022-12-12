مفاجأة المغرب في كأس العالم على رادار برشلونة .. "البلوجرانا" يريد أوناحي

نجم خط وسط منتخب المغرب أثار اهتمام برشلونة بشدة بسبب تألقه في كأس العالم 2022.

لن يمر تألق منتخب المغرب في منافسات بطولة كأس العالم 2022 مرور الكرام على الأندية الأوروبية الكبرى، التي ستتصارع بالتأكيد على عدد من نجوم "أسود الأطلس" في المونديال، وعلى رأيهم لاعب الوسط عز الدين أوناحي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن اهتمام نادي برشلونة بالحصول على خدمات لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا، حيث وصفته الصحيفة الكتالونية بأنه أحد المفاجآت السارة في مونديال قطر.

الصحيفة أشارت إلى إعجاب لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق بما قدمه أوناحي أمام "لا روخا" خلال مباراة دور الستة عشر، وأنه أكثر من لفت نظره من الجانب المغربي.

برشلونة يمكن أن يستغل إعجاب نجم نادي أنجيه الفرنسي بالنادي الكتالوني، وسيتحرك بالفعل لمحاولة التعاقد معه في يناير المقبل، خاصة وأن الصفقة لن تكون مكلفة كصفقات أخرى للاعبين أكثر شهرة.

أوناحي يلعب دورًا أساسيًا في أنجيه، وشارك في 32 مباراة في الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، ويواصل دوره في الموسم الحالي، حيث يمتد عقده مع الفريق الفرنسي حتى 2026.

برشلونة يدرك جيدًا أن ما قدمه أوناحي في كأس العالم سيجذب أنظار أندية أخرى إليه، وأنه سيكون من الصعب أن يدخل في مزادات عليه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المعقد في النادي الكتالوني.