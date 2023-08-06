مفاجأة .. الكشف عن تضحية كيليان مبابي لتسهيل انتقاله إلى ريال مدريد!

مبابي مستعد لتقديم يد العون إلى ريال مدريد من أجل ضمه..

يبدو أننا قد وصلنا إلى النقطة التي يمكن أن يبدأ فيها كيليان مبابي بالفعل تسريع عملية رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الأسابيع الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية 2023.

توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان ليس سرًا بالتأكيد، بعدما دخل المهاجم الفرنسي في مواجهة متوترة مع إدارة ناديه منذ أرسل لها خطابًا في يونيو الماضي يبلغها فيه بعدم رغبته في تفعيل خيار تمديد عقده حتى صيف 2025.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، والمقربة من أروقة باريس سان جيرمان، أكدت أن مبابي لا يرغب في شيء حاليًا سوى الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

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وأشار التقرير إلى أن مبابي سيوافق على تقديم تضحيات ضخمة عبر تقليص راتبه بشكل هائل من أجل الانضمام إلى ريال مدريد، لكن في نفس الوقت فإن قائد منتخب فرنسا يريد الحصول على معظم مكافآت الولاء في عقده الحالي مع باريس سان جيرمان.

بعض المصادر الأخرى أشارت إلى أن مبابي شدد على أنه سيلتزم بالبقاء في باريس سان جيرمان حتى انتهاء عقده في صيف 2024، بشرط ألا يقدم ريال مدريد عرضًا لضمه في الصيف الحالي، على أن ينضم للنادي الملكي بالمجان بنهاية الموسم الجديد.