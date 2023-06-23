مفاجأة .. العرض السعودي لتوماس بارتي يمكنه حل بعض مشاكل غانا الاقتصادية!

أصبح النجم الغاني توماس بارتي على أعتاب مغادرة آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن إلى أين يذهب نجم المدفعجية؟
بعض التقارير الصحفية ربطت صاحب الـ30 سنة بالانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الخليج أو الأهلي أو الشباب أو النصر، ولكن الصحفي فابريتسيو رومانو أكد أن اللاعب يفضل البقاء في أوروبا وسط اهتمام من يوفنتوس بضمه.
وفي سياق متصل خرج الصحفي الغاني إبراهيم ساني دارا بمفاجأة مدوية، ليؤكد أن العروض السعودية التي تلقاها بارتي أكبر ماليًا مما توقعها الجميع.
وقال دارا في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر":"الأموال التي يقدمها أحد الأندية السعودية لتوماس بارتي هي مبالغ ضخمة للغاية".
وأضاف:"هذه الأموال يمكنها المساعدة على حل بعض المشاكل الاقتصادية التي تواجهها غانا".
وأوضح بعدها أن بارتي سيحصل على 100 مليون دولار في الموسم الواحد بعقد يمتد لموسمين في حالة موافقته على الانتقال إلى دوري روشن السعودي، كما أن راتبه سيكون خالصًا من الضرائب.
يذكر أن بارتي يعتبر أحد أهم النجوم في خط الوسط في أوروبا وليس بآرسنال فقط، لكن الإصابات المتكررة للنجم الغاني جعلت المدرب ميكيل آرتيتا يفكر في استبداله بالإنجليزي ديكلان رايس.
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