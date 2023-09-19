مفاجأة .. السير أليكس فيرجسون وافق على تدريب توتنهام!

لحظة مؤثرة في تاريخ الكرة الإنجليزية

خطوة كانت ستغير مجرى التاريخ، السير أليكس فيرجسون أسطورة مانشستر يونايتد سبق أن وافق على تدريب توتنهام، ولكن ماذا حدث؟

في عام 1984 كان فيرجسون ملاحقًا من العديد من الأندية الكبرى بعد نجاحه المميز مع نادي أبردين الاسكتلندي، قبل انتقاله إلى تدريب الشياطين الحمر في وقت لاحق.

توتنهام كان النادي الأكثر إصرارًا على التعاقد مع السير في هذه الفترة لخلافة بيتر شريفز في وايت هارت لين، وبالفعل عقد فيرجسون جلسة مع رئيس النادي إيرفينج سكولار والمالك المشارك بول ببروف في اجتماع في باريس قبل أن يغير رأيه في لحظة تاريخية.

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المؤلف "أليكس فين" هو من كشف عن هذه الواقعة من خلال كتابه "Still Dreaming"حيث قال:"الجميع في توتنهام كان متحمسًا لهذه الفكرة وتم الاتفاق على جميع جوانب العقد".

وأضاف:"لسوء الحظ زوجة السير أليكس فيرجسون لم تكن متحمسة لفكرة العيش في لندن وهذا ما تسبب في فشل المفاوضات".

يذكر أن آرسنال كذلك كان على وشك التعاقد مع فيرجسون، ولكنه انتقل إلى مانشستر يونايتد في 1986 ليبقى بالنادي الإنجليزي لمدة 27 عامًا، وحصل خلال هذه الفترة على 13 لقبًا بالدوري الإنجليزي من بين العديد من الجوائز الأخرى.