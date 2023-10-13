مفاجأة من الإمارات إلى عبد الرزاق حمد الله .. الوحدة يكشف حقيقة عرضه لمهاجم الاتحاد

هل يتخلص المغربي من ظل كريم بنزيما؟

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رغم أن حدة الحديث على المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، خلال الفترة الحالية ليست قوية كما هي العادة إلا أنه حضر على استحياء وسط عدد من القضايا الساخنة في دوري روشن السعودي خلال الفترة الحالية.

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بعض التقارير تحدثت عن تلقي المغربي عرضًا من الدوري الإماراتي حاليًا وتحديدًا من الوحدة، للظفر بخدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

لكن مصدر ففي النادي الإماراتي حسم الجدل حول هذا العرض، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية، إذ قال: "حمد الله ليس ضمن خياراتنا".

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وأوضح المصدر أن ناديه لم يحاول ضم المغربي سواء بمفاوضات شفهية أو عرض رسمي أو حتى عرضه على طاولة مدرب الفريق، رغم حاجة الوحدة لمهاجم بشدة في الشتاء، مضيفًا: "نحن في أمس الحاجة لمهاجم، لكن لن يكون حمد الله المبعد من قائمة الخيارات لدى الجهازين الفني والإداري".

وبذلك وحتى الآن يغلق الدوري الإماراتي أبوابه في وجه حمد الله، في ظل عدم تلقيه أي عرض من هناك، لكن ربما يجد جديد لحين قدوم يناير المقبل.

يذكر أن الحديث عن رحيل حمد الله عن الاتحاد يأتي في ظل وجود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وزعم البعض شعور المغربي بعدم الراحة في اللعب بجواره.

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