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مفاجأة .. الأهلي ضم فراس البريكان بطريقة "جون ويك"!

تامر أبو سيدو
Firas Al-Buraikan Arabia Saudita 2022Getty
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الأهلي أعلن رسميًا اليوم الأحد تعاقده مع المدافع السعودي

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اعتاد بطل سلسلة الأفلام الشهيرة "جون ويك" ألا يتحدث أو يُفاوض، بل يتدخل بسلاحه الفتاك وينال من خصمه فورًا وسريعًا ودون منحه أي فرصة للمقاومة .. وهذا ما فعله الأهلي بالضبط في تعاقده مع مهاجم الفتح فراس البريكان.

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الأهلي خسر أمام الفتح 5-1 مساء أمس في خامس جولات دوري روشن السعودي، وقد ثأر من تلك الخسارة سريعًا بخطف مهاجم النموذجي الفذ صاحب الـ4 أهداف هذا الموسم وتوقيع عقده معه يمتد حتى صيف 2028.

الصحفي أحمد العجلان كشف عن مفاجأة كبيرة في طريقة التعاقد، حيث أكد عبر منصة إكس أن الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع الفتح بل انتزع البريكان بدفع الشرط الجزائي في عقده، مشيرًا إلى أن قيمة ذلك الشرط تتجاوز الـ40 مليون ريال سعودي.

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الفتح كان قد أكد في يونيو الماضي تمسكه بالمهاجم الدولي السعودي، حيث جدد عقده حتى صيف 2028 ورفض كافة العروض لضمه، لكنه لم يستطع مقاومة الأهلي بعدما هاجمه بسلاح الشرط الجزائي وخطف اللاعب من يديه وعاد به إلى جدة.

يُشار إلى أن خسارة الأهلي أمام الفتح جاءت بعد 4 انتصارات متتالية في دوري روشن، وقد أجبرته على التحرك خطوة للخلف والتنازل عن الصدارة للهلال والتعاون.

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  • 8559نجولو كانتي
  • 22681مارسيلو بروزوفيتش
  • 45646صفقة أخرى
204143 الأصوات

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