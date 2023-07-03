مفاجأة الأهلي .. ترك النجوم الكبار ويطارد لاعب مرفوض جماهيريًا

اسم غريب يرتبط بالانتقال إلى النادي الأهلي!

في الوقت الذي يطارد فيه الهلال والنصر والاتحاد، الأسماء العالمية الكبرى؛ ارتبط اسم مفاجئ، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، خلال الصيف الحالي.

الأهلي ضم الثلاثي المحلي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالإضافة إلى تعاقده مع الحارس السنغالي إدواردو ميندي، قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قدّم النادي الأهلي، عرضًا إلى إشبيلية الإسباني؛ للتعاقد مع نجمه البرازيلي فيرناندو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

وكشفت الصحيفة، عن أن الراقي، عرض على فيرناندو، ضعف راتبه مع النادي الإسباني؛ بالإضافة إلى استعداده لسداد مبلغ مليون يورو، كتعويض لإشبيلية.

ومن ناحيتها.. رفضت الجماهير الأهلاوية، التعاقد مع اللاعب البرازيلي، معتبرة أنه لا يتناسب مع قيمة الصفقات العالمية، في الملاعب السعودية.

ودشن عشاق الراقي، هشتاجًا باسم "#جمهور_الاهلي_يرفض_فيرناندو"، مطالبين خلاله بصفقات أخرى؛ مثل متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، من لاتسيو، أو الغاني توماس بارتي، نجم آرسنال الإنجليزي.