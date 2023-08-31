مفاجأة داخل الاتحاد .. الكلمة الأخير في مشاركة بنزيما وفابينيو أمام الهلال

ما هو مصير مشاركة كريم بنزيما وفابينيو في كلاسيكو الاتحاد والهلال؟

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على مدار اليومين الماضيين، كانت الشكوك تحوم حول لحاق الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فابينيو، بكلاسيكو المملكة الكبير بين الهلال والاتحاد.

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بنزيما وفابينيو تعرضا للإصابة، في المباراة الماضية التي شهدت فوز الاتحاد (3-0) على الوحدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد، عن "جاهزية" الثنائي الفرنسي والبرازيلي؛ للمشاركة مع العميد الاتحادي أمام قلعة الزعيم.

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وأعلن سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مشاركة كريم بنزيما وفابينيو، في التدريبات الجماعية لنادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس، استعدادًا للكلاسيكو.

جدير بالذكر أن الاتحاد، سيستضيف نادي الهلال، في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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