مفاجأة | "اتفاق مخالف للقانون بين الاتحاد والفيحاء يهدد عدالة المنافسة في الدوري"

مفاجأة قانونية عن مباراة الفيحاء والاتحاد في مسابقة الدوري

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فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن قرار "نقل" ملعب مباراة الفيحاء والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة أعلنت الموافقة على "نقل" مباراة الفيحاء والاتحاد، من ملعب المجمعة إلى استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، على أن تقام في السادسة من مساء الجمعة القادم، بدلًا من الرابعة عصر نفس اليوم؛ وذلك بعد الاتفاق بين الناديين.

وفي هذا السياق.. كشف الشيخي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، عن أن قرار "نقل" ملعب مباراة الفيحاء والاتحاد، غير قانوني.

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وأشار القانوني الرياضي، إلى أن اللوائح، لم تسمح بـ"نقل" ملعب أي مباراة، لمجرد الاتفاق بين ناديين أو لتحقيق دخل مالي لأحدهما أو لأن الرحلات غير مباشرة.

وأوضح أن اللوائح، حددت حالات "نقل" ملعب أي مباراة؛ في الآتي: "القوة القاهرة أو المصلحة العامة وليست الخاصة".

وشدد أحمد الشيخي، على أن "نقل" المباريات بسبب الاتفاق بين الناديين، قد يتعارض مع عدالة المنافسة، خصوصًا في جولات الحسم، بنهاية الدوري.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الهلال "الوصيف".

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