مفاجأة .. اتفاقية "تجبر" إنتر الإيطالي على مواجهة هذا الفريق السعودي!

اتفاقية جديدة بين السعوديين والإيطاليين..

في مفاجأة جديدة.. يستعد أحد أبطال المسابقات المحلية السعودية؛ لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر الإيطالي، خلال الفرة القادمة.

إنتر توّج منذ أيام قليلة، بلقب كأس السوبر الإيطالي، على الأراضي السعودية؛ بعد الفوز على لاتسيو في المربع الذهبي، ثم نابولي في المباراة النهائية.

ووفقًا للإعلامي الرياضي دانيلي ماري، مساء اليوم الجمعة، سيتعين على العملاق الإيطالي، مواجهة بطل كأس السوبر السعودي، خلال الصيف القادم.

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ماري كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن عقد إقامة كأس السوبر الإيطالي في السعودية، يوجد به بندًا؛ ينص على خوض بطل المسابقة، مباراة أمام الفائز بلقب السوبر السعودي، في أوروبا.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن إنتر، باعتباره بطلًا للنسخة الأخيرة من السوبر الإيطالي؛ سيكون عليه أن يواجه إما الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الوحدة، صيفًا.

جدير بالذكر أن لجنة المسابقات السعودية، قررت تأجيل بطولة كأس السوبر السعودي، التي كانت من المقرر إقامتها في الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس 2024، إلى وقتٍ لاحق.