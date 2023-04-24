مفاجآت من العيار الثقيل في تشكيل النصر الأساسي لمواجهة الوحدة

النصر يواجه الوحدة في نصف نهائي الكأس مساء اليوم

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يسعى النصر لإنقاذ موسمه بالفوز على الوحدة والتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك خلال المباراة التي ستجمع الطرفين على ملعب الأول بارك في الرياض مساء اليوم الإثنين.

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الفريق العاصمي فقد الكثير من فرصه في المنافسة على لقب الدوري السعودي بعد خسارته الأخيرة أمام الهلال في ديربي الرياض، والتي منحت الاتحاد فرصة الابتعاد في الصدارة بفارق 6 نقاط حال حقق الفوز على الشباب في جدة مساء الخميس القادم.

دينكو إيليتشيتش المدير الفني المؤقت للنصر، والذي خلف المقال رودي جارسيا وخسر لقاءه الأول الذي كان أمام الهلال، استقر بالفعل على التشكيل الأساسي الذي سيُواجه به الوحدة، وقد تضمن مفاجآت من العيار الثقيل.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المناورة الأخيرة التي أجراها المدرب في المران الختامي استعدادًا للمباراة أوضحت استبعاد المدافع عبد الإله العمري والجناح أيمن يحيى من التشكيل الأساسي للمواجهة المرتقبة مساء اليوم.

ولم تتوقف المفاجآت هنا، بل أكدت الصحيفة أن الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف سيبدأ اللقاء رغم الحديث المؤكد عن رحيله بنهاية الموسم الجاري لعدم تقديمه الأداء المتوقع منذ انضمامه للفريق وتعدد إصاباته، كما سيلعب عبد الله مادو في الدفاع بدلًا من العمري.

Shahid