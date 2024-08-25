مفاجآت مدوية في أسماء الضحايا .. النصر بصدد الإعلان عن 4 صفقات أجنبية كبرى

ثورة غضب واسعة في النصر من غياب الصفقات، ولكن يبدو أن البشريات قادمة

يعيش جمهور النصر حالة من الغضب والاستياء من عدم دعم الفريق بأي لاعبين أجانب جدد باستثناء الحارس بينتو، ولكن يبدو أنهم سيعيشون لحظات من السعادة والرضا قريبًا، إذ أكدت صحيفة الجزيرة السعودية أن النادي بصدد الإعلان عن 4 صفقات أجنبية كبرى.

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النصر خسر نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال 4-1 ومن ثم فقد أول نقطتين في دوري روشن السعودي بالتعادل مع الرائد 1-1، وهو ما زاد من غضب الجمهور ونقمه على ما يحدث في النادي، خاصة الصراع بين المسؤولين والذي أدى إلى رحيل الرئيس إبراهيم المهيدب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجزيرة أوضحت أن النادي سيُعلن عن ضم 4 لاعبين أجانب كبار قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي في الثاني من سبمتمبر القادم، مفجرة مفاجآت مدوية بشأن الضحايا الذين سيدفعون ثم تلك التعاقدات.

الصحيفة أفادت أن أليكس تيليس وساديو ماني وأندرسون تاليسكا وأوتافيو مرشحون فوق العادة للرحيل عن النصر هذا الصيف للسماح بقيد الأربعة الجدد، وهو ما يُمثل مفاجأة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالثنائي تاليسكا وأوتافيو حيث يُعدان من العناصر الرئيسية في تشكيل المدرب لويس كاسترو.

يُشار إلى أن ماني مرتبط بالرحيل إلى نادي الاتحاد بجانب زميله عبد الإله العمري، فيما ارتبط تيليس بعدة أندية من الدوري التركي والبرازيلي.