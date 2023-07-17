مفاجآت سعيدة لجماهير الاتحاد .. حسان تمبكتي في الطريق وهذه الصفقة تقترب جدًا!

أحمد فرهود
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تطورات سعيدة في ميركاتو نادي الاتحاد!

اقترب نادي الاتحاد، من حسم صفقتين "دفعة واحدة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الاتحاد تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع النجم السعودي سلطان الفرحان، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا".

ووفقًا للإعلامي الرياضي عادل بابكير، بات العميد الاتحادي، قريبًا للغاية من التعاقد مع المدافع الدولي حسان تمبكتي، قادمًا من صفوف نادي الشباب.

وقال بابكير في تصريحات لبرنامج "المنصة مع البكيري"، اليوم الإثنين: "ربما تكون صفقة انتقال تمبكتي إلى نادي الاتحاد؛ على سبيل الإعارة".

الشباب أكد في أكثر من مناسبة سابقة، على تمسكه بالمدافع الشاب؛ على الرغم من تلقيه عروضًا مالية، تخطت الـ50 مليون ريال سعودي؛ حسب بعض التقارير.

وعلى جانب آخر.. اقترب نادي الاتحاد أيضًا، من التعاقد مع النجم صالح العمري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف البرنامج نفسه، عن أن الساعات الماضية، شهدت تقاربًا في وجهات النظر بين إداراتي الاتحاد وأبها، في صفقة العمري؛ والتي تعثرت خلال الأسبوع الفائت.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 8163كريم بنزيما
  • 998خاليدو كوليبالي
  • 1546روبرتو فيرمينو
  • 738نجولو كانتي
  • 2089مارسيلو بروزوفيتش
  • 2000صفقة أخرى
15534 الأصوات

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