مفاجأة.. يوفنتوس يلمح إلى عدم تجديد عقد ديبالا!

خطوة غير متوقعة..

ألمح فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، إلى عدم تجديد باولو ديبالا لتعاقده رفقة البيانكونيري بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة في العملاق الإيطالي.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في صيف 2022، وتخطط الإدارة إما لتمديد إقامته لمدة طويلة أو بيعه هذا الصيف لجني بعض الأموال من خلفه بدلًا من رحيله مجانًا.

العديد من الأندية الأوروبية مهتمة بالحصول على توقيع النجم الأرجنتيني، في الوقت الذي يبدو فيه يوفنتوس قد فشل في الوصول إلى اتفاق مادي حول التجديد.

باراتيتشي قبل مباراة جنوى قال للصحافة حول ديبالا "نتحدث إلى وكيل أعماله كل أسبوع، لكن لا يمكننا أن ننسى اللحظة التي نمر بها جميعًا الآن".

كما أضاف "في سبتمبر عدنا إلى السلبية (من الناحية الاقتصادية) ولم نخرج منها بعد، يجب أن نكون حذرين في كل خطوة نقوم بها، وهذا ليس في كرة القدم فقط".

وأتم "لا أحد يستطيع أن يقرر الآن ما ينبغي القيام به خلال سنتين أو ثلاثة، يجب أن نكون حذرين للغاية".

الجدير بالذكر أن ديبالا هذا الموسم مع يوفنتوس لم يشارك سوى في 17 مباراة بمختلف المسابقات بسبب الإصابات المتعددة، سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفين آخرين.