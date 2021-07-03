مفاجأة مدوية في مفاوضات الأهلي مع نور الدين أمرابط

هل ينتقل أمرابط إلى الأهلي؟

انتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية، حول اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر السابق، بعدما رحل عن صفوف العالمي.

ورحل أمرابط عن صفوف النصر بنهاية الموسم الماضي، وذلك بعدما انتهى عقده، حيث لم يصل لاتفاق مع إدارة ناديه بشأن تجديد عقده خلال الفترة الماضية.

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وفجر الإعلامي مشعل العتيبي مفاجأة مدوية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن مفاوضات الأهلي مع نور الدين أمرابط.

ورد العتيبي على سؤال أحد متابعيه بشأن اقتراب الأهلي من التعاقد مع أمرابط، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث رد قائلًا: "بالنسبة للاعب أمرابط، حتى الآن خارج حسابات الأهلي، والمتداول عنه غير صحيح".

ويعد نور الدين أمرابط واحدًا من أهم لاعبي الدوري السعودي خلال السنوات الماضية، حيث استطاع أن يقدم مستويات مميزة رفقة فريقه النصر.

واستطاع أمرابط أن يحقق مع النصر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين مرة واحدة، وكأس السوبر السعودي مرتين.