مفاجأة.. مبابي يرفض مزاملة هالاند في ريال مدريد!

يبدو أن مبابي سيثير المتاعب حتى قبل وصوله رسميًا إلى ريال مدريد.

بينما يعمل نادي ريال مدريد الإسباني على صناعة فريق الأحلام في صيف 2022، عبر التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينج هالاند، إلا أن لاعب باريس سان جيرمان لديه خطط أخرى.

ريال مدريد حاول التعاقد مع مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقدم عروضًا كبيرة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن نادي العاصمة الفرنسية قرر رفض كافة العروض.

ورغم انتهاء عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ورفض اللاعب لكل عروض التمديد حتى الآن، فإن نجم منتخب "الديوك" يبدو قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد بالمجان بعد نهاية تعاقده.

وإذا لم يجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان حتى الأول من يناير 2022، فسيكون حرًا في التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ جديد، إلا إذا قرر باريس سان جيرمان بيعه في فترة الانتقالات الشتوية لتفادي خسارة مالية كبيرة.

مبابي يعد هدفًا رئيسيًا لريال مدريد، كما أن النادي الملكي يتحرك في اتجاهٍ موازي للتعاقد مع هالاند، الذي سيكون متاحًا في الصيف المقبل بقيمة 75 مليون يورو.

ويبدو أن مبابي وضع شرطًا رئيسيًا يعقد خطط ريال مدريد، وهو ألا يعمل مع هالاند.

ووفقًا لما أوردته محطة "راديو ماركا" الإذاعية الإسبانية، فإن كيليان مبابي أخبر مسؤولي ريال مدريد بالفعل أنه لا يرغب في العمل إلى جانب هالاند.

مبابي يرى أن العمل مع هالاند شبه مستحيل، لأنه يرغب في أن يكون النجم الرئيسي في ريال مدريد، وألا تكون هناك منافسة من أي نوع على هذه المكانة.

رغبة مبابي في أن يصبح النجم الأوحد هي أحد الأسباب التي تقود رغبته في الخروج من باريس سان جيرمان، خاصة بعد وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووجود البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وفي حالة رضخ ريال مدريد لشرط مبابي، فإن ذلك سيعني أن النادي الملكي سيفقد فرصة التعاقد مع هالاند، أو ربما سيحاول إقناع الفرنسي بأن مكانته لن تتزعزع حتى في حالة ضم النرويجي.

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