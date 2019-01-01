مفاجأة كبيرة وراء انقطاع الفار في مباراة النصر والفتح!

قام أحد العمال بفصل تقنية الفيديو "الفار" خلال مباراة النصر والفتح بغية شحن هاتفه دون أن يعلم ما فعله!

في واقعة غريبة من نوعها، توقف عمل تقنية الفيديو خلال مباراة النصر والفتح في الثلاثين من أغسطس الماضي، في المباراة التي انتصر فيها العالمي بهدف نظيف ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأثار هذا التوقف المفاجيء للتقنية العديد والعديد من الأسئلة منذ حينها وحتى الآن، لا سيما وأنها الواقعة الأولى من نوعها منذ تطبيق التقنية في الدوري السعودي.

وما زاد الطين بلة كان الاحتجاجات التي قدّمها لاعبو الفتح والإداريين على عدم احتساب حكم المباراة ركلة جزاء زُعِم بأنها صحيحة.

اليوم، كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن السبب الذي أدى إلى انقطاع تقنية الفيديو خلال مباراة النصر والفتح، وهو سبب غريب وغير متوقع ناتج عن إهمال جثيم بكل التأكيد.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن غياب الفار جاء بسبب "فصل أحد العاملين في الملعب الأسلاك الخاصة بالتقنية بغية شحن هاتفه الخاص دون علمه بفصل الكهرباء عن الأجهزة المشغلة للتقنية."

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار هذا الخبر، ويُنتظر أن يقوم الاتحاد السعودي باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي يُتوقع أن تكون رادعة لمنع تكرار الأمر مجددًا.