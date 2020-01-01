مفاجأة في عدم تجديد عقد إدواردو مع الهلال

ما السبب وراء عدم تجديد عقد إدواردو مع الهلال؟

تحدث وكيل أعمال البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب وسط الهلال السعودي، عن سبب عدم تجديد عقد اللاعب مع الزعيم، بالرغم من انتهائه بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد إدواردو مع الهلال مع نهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع مع أي فريق، للانتقال له في صفقة انتقال حر.

وأكدت صحيفة "أجازيتا" البرازيلية على أن إدواردو مدد عقده لنهاية الموسم، ولكن مستقبله غير واضح حتى الآن، في ظل تلقيه عروضًا من أندية أخرى خلال الفترة الحالية، للحصول على خدماته.

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وكيل أعمال إدواردو قال خلال تصريحات صحفية برازيلية: "الهلال كان يريد تمديد عقد إدواردو عامين، ولكن لم نصل لأي اتفاق بخصوص الجوانب المالية في العقد الجديد".

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وتابع: "نمتلك عروضًا سعودية وخليجية وبرازيلية، ولكن إدواردو لا يفضل العودة إلى البرازيلي خلال الوقت الحالي، مفضلًا استكمال مسيرته الاحترافية".

ويعد إدواردو واحدًا من أفضل اللاعبين الأجانب الذين مروا على نادي الهلال والكرة السعودية، بعدما ساهم في تتويج الزعيم بالعديد من البطولة، منذ أن ارتدى القميص الأزرق عام 2015، قادمًا من بورتو البرتغالي.