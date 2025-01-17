مفاجأة | رغم إعلانه عن الصفقة .. قوانين فيفا تحرج مدرب يوفنتوس وتعطل التعاقد مع كولو مواني من باريس

صفقة كولو مواني إلى يوفنتوس مهددة بالفشل...

بالرغم من اتفاق يوفنتوس، مع باريس سان جيرمان، على ضم مهاجم الفريق الباريسي راندال كولو مواني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن الصفقة أصبحت مهددة بالفشل.

وكان تياجو موتا، المدير الفني ليوفنتوس، قد أعلن في تصريحات صحفية، أن المهاجم الفرنسي، سينضم إلى كتيبة السيدة العجوز، ومن المتوقع أن يشارك في المباراة القادمة بالدوري الإيطالي.

وبالفعل خضع مواني، للفحص الطبي مع يوفنتوس، تمهيدًا لإعلان انضمامه إلى الفريق الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولكن الصفقة اتخذت منعطفًا آخر.

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وبحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن لا يحق لأي فريق إلا إعارة ستة لاعبين بحد أقصى في الموسم، وهذا الرقم تجاوزه بالفعل باريس سان جيرمان، مما يعطل رحيل كولو مواني.

وبحسب التقرير الذي ذكره موقع " fcinternew" فإن من غير المرجح أن يشتري يوفنتوس، عقد المهاجم الفرنسي، لذا سيتعين على باريس سان جيرمان، إما إنهاء إعارة أحد لاعبيه، أو بيع مواني، لأحد الفرق المهتمة به.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية، قد أشارت في وقت سابق إلى وجود اهتمام من مانشستر يونايتد، بالتعاقد مع كولو مواني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.