مفاجأة غير سارة لبرشلونة.. نيمار قد يشارك مع باريس سان جيرمان في مباراة الإياب!

الأمر وارد بقوة حاليًا..

ذكرت تقارير صحفية فرنسية احتمالية تواجد نيمار دا سيلفا في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام برشلونة في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

نيمار تعرض لإصابة قوية خلال مباراة بي آس جي وكان في كأس فرنسا قبل أيام قليلة من مباراة الذهاب غاب على إثرها عن فوز النادي الفرنسي الساحق برباعية لهدف على البرسا بكامب نو.

التقارير الأولية كانت تشير إلى أن نيمار سيبتعد لمدة تزيد عن الشهر ولن يتواجد بذلك في مباراة الإياب، لكن صحيفة "لو بريزيان" أشارت إلى أن البرازيلي قد يعود قبل ذلك ويتواجد أمام فريقه السابق.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن الموعد المتوقع لعودة نيمار هو قبل مباراة برشلونة بأسبوع، وبالتحديد في الثالث من مارس المقبل، لكن يبقى أمر مشاركته من عدمه مجهولًا ويعتمد على حالته البدنية.

من جهة أخرى، فالخوف يملأ مسؤولو باريس سان جيرمان من المجازفة بصاحب الـ28 عامًا خوفًا من حدوث أي انتكاسة وبالتبعية تجدد غيابه لمدة أطول عن الملاعب قبل فترات الحسم المقبلة.

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الأكيد هُنا أن آنخيل دي ماريا الذي غاب عن مباراة الذهاب سوف يتواجد بصورة طبيعية في الإياب، إذ أن موعد عودته المقرر للتدريبات سيكون الأسبوع المقبل، مع مدة أطول للاستعداد والتعافي التام قبل مباراة حديقة الأمراء.

يذكر أن باريس سيخوض عددًا من المباريات قبل مواجهة البرسا، إذ يلتقي أولًا بموناكو يوم الأحد ثم يلعب مع ديجون وبوردو لحساب الدوري الفرنسي، على أن يُلاقي كتيبة رونالد كومان يوم العاشر من مارس.