مفاجأة سارة لعشاق برشلونة في قائمة مباراة بايرن ميونخ

مفاجأة سعيدة لعشاق البلوجرانا

أعلن نادي برشلونة الكتالوني عن قائمة الفريق لمواجهة بايرن ميونخ، في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

وسيحتضن ملعب "كامب نو" مباراة مرتقبة بين برشلونة وبايرن ميونخ، ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة لما تحمله من ذكرى كارثية للفريق الكتالوني.

نشر برشلونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة الفريق لمباراة اليوم الثلاثاء.

🚨 𝙎𝙌𝙐𝘼𝘿 𝙇𝙄𝙎𝙏 !! #BarçaBayern @ChampionsLeague pic.twitter.com/viElnTfCP1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 14, 2021

وشهدت القائمة، عودة جيرارد بيكيه بعد استلامه التصريح الطبي للعودة إلى المشاركة مع الفريق بعد الإصابة التي تعرض إليها.

كما شهدت عودة نجم الفريق الشاب، الأمريكي سيرجينو ديست الذي قد تعرض لإصابة أثناء تواجده مع منتخب بلاده في التوقف الدولي.

ويقع الفريق الكتالوني ضمن فرق المجموعة الخامسة رفقة كلا من بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، دينامو كييف.

جدير بالذكر أن آخر مباراة بين برشلونة وبايرن ميونخ كانت قد انتهت بفوز البافاري بثمانية أهداف تاريخية بموسم تحقيقهم للسداسية.

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