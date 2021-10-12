مفاجأة سارة لبرشلونة قبل مواجهة فالنسيا

قمة الخفافيش ستكون بمذاق خاص !

أنباء سارة كشف عنها نادي برشلونة الإسباني، بشأن عودة الجماهير مرة أخرى إلى ملعب كامب نو.

الجماهير غابت عن الملاعب بشكل كامل بعد استكمال موسم 2019/2020 بسبب انتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.

ضوابط التباعد الاجتماعي شهدت بعض التخفيف على مدار الأشهر الماضية، مما أسفر عن حضور الجماهير بأعداد محدودة ببداية هذا الموسم.

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O Governo da Catalunha confirma que a partir da próxima sexta-feira todos os recintos esportivos ao ar livre poderão contar com 100% da sua capacidade de público. pic.twitter.com/OLtewPtH9G — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) October 12, 2021

برشلونة أعلن عبر حسابه الرسمي عن مفاجأة سارة لجماهيره، بأن ملعب كامب نو يستطيع استقبال الجمهور بسعة كاملة بداية من يوم الجمعة القادم.

وقال النادي الكتالوني:"الحكومة الكتالونية أكدت أنه بداية من يوم الجمعة، سيتم السماح لمختلف الملاعب الرياضية استيعاب 100% من سعة جمهورها".

وهو ما يعني أن برشلونة من الممكن له استضافة مواجهة فالنسيا يوم 17 أكتوبر الجاري بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني، بالسعة الكاملة لملعب كامب نو.

يذكر أن الفريق الكتالوني يحتل المركز التاسع بجدول الليجا بـ12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

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