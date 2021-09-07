مفاجأة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

أجواء مختلفة عن ما شاهدناه الفترة الماضية

أنباء سارة لعشاق نادي برشلونة الإسباني، بعدما قررت الحكومة تخفيض القيود الخاصة بفيروس كورونا قبل مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة يستضيف الفريق الألماني يوم الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

التحسن في مؤشرات فيروس كورونا في كتالونيا، دفع الحكومة هناك لتخفيف الإجراءات بشكل أكبر اعتبارًا من يوم الجمعة.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هذا القرار سينتج عنه السماح لـ40 ألف متفرج لمشاهدة المباراة على ملعب كامب نو.

وستكون المسافة المطلوبة بين كل شخص وآخر في المدرجات 1.5 متر، من أجل الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار وفقًا للسياسة الجديدة للحكومة، بالسماح لأي منافسة رياضية تقام في الهواء الطلق بحضور الجماهير بنسبة 30 إلى 40% من السعة القصوى.

وألغى القرار الجديد أيضًا القرار السابق بحصر التجمعات الاجتماعية على 10 أشخاص، رغم تحذير المنظمات الصحية على مواصلة الحذر رغم انخفاض مؤشرات فيروس كورونا.