مفاجأة سارة في تدريبات الهلال لمواجهة الأهلي

أخبار سعيدة للزعيم قبل المواجهة الآسيوية المنتظرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل الهلال تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي مساء الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهد المران المسائي مفاجأة سارة للفريق وخاصة مدربه رازفان لوتشيسكو تمثلت في مشاركة عبد الله عطيف في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وهددته بالغياب عن مواجهة الجوهرة المشعة أمام الأهلي في جدة.

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ولم تقتصر الأخبار السعيدة هنا، بل نال النجم نواف العابد الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة وقد أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر عن سفره مع الفريق لجدة.

وسافر الفريق بالفعل لجدة مساء اليوم، ومن المقرر أن يعقد غدًا المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عقب الاجتماع الفني وقبل المران الأخير قبل المباراة المنتظرة.

بهذا، لن يغيب عن الهلال خلال مباراة دوري أبطال آسيا سوى محمد البريك للإصابة وسلمان الفرج لعدم الجاهزية عقب التعافي من الإصابة، وأخيرًا متعب المفرج لتواجده مع منتخب السعودية المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا وسيلعب اليوم مباراته الأولى أمام الكويت.