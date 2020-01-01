مفاجأة.. دروجبا ينتصر على إبراهيموفيتش في فرنسا

نتيجة لم تكن متوقعة..

انتصر ديديه دروجبا على نظيره زلاتان إبراهيموفيتش في استفتاء أجراه الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع تويتر عن أفضل مهاجم في فرنسا بآخر 20 عامًا.

دروجبا بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية فاني بفرنسا، وقد وصل إلى الليج آ للمرة الأولى مع جانجون في 2001 ثم انضم إلى مارسيليا في 2003 لمدة عام قبل انتقاله إلى تشيلسي.

وعلى مدار 80 مباراة لعبها في الدوري الفرنسي أحرز الدولي الإيفواري 39 هدفًا وصنع 9 آخرين، وقد اختارته الجماهير كالأفضل في بلادهم بنسبة 51% على حساب السلطان.

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الجمهور على تويتر اختار إبراهيموفيتش على حساب ماريو بالوتيلي وألكسندر لاكازيت وكيليان مبابي وإدينسون كافاني، فيما تفوق دروجبا على فرناندو مورينتس وألكسندر فراي وكريم بنزيمة وبوليتا.

وكتب دروجبا على تويتر تعليقًا على الفوز بالتصويت "ما أجمل اعتراف الجماهير، شكرًا لجانجون ومارسيليا للسماح لي بتجربة هذه المشاعر المذهلة. احترامي لكل المهاجمين الذين لعبوا في البطولة الفرنسية.".

صاحب الـ42 عامًا لم يتمكن من تحقيق لقب الليج آ في مسيرته مع جانجون ومارسيليا، في الوقت الذي حقق فيه إبراهيموفيتش 4 ألقاب متتالية مع باريس سان جيرمان قبل المغادرة إلى مانشستر يونايتد في 2016.

في الوقت نفسه فإن لاعب ميلان الحالي قد سجّل 113 هدفًا في 122 مباراة بالدوري الفرنسي، ليكون الهداف التاريخي للبي آس جي.