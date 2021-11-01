مفاجأة.. برشلونة كان على علم بحالة قلب أجويرو!

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني كان يعلم بالفعل معاناة المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو من مشاكل بسيطة في القلب.

واضطر أجويرو للخروج من الملعب في الدقيقة 41 من مباراة فريقه أمام ألافيس في الجولة 12 من الدوري الإسباني، بعد أن شعر بتوعك واضح.

برشلونة أكد أن أجويرو عانى من ضيق في الصدر، وأن الأرجنتيني تم نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى برشلونة للخضوع لفحص أمراض القلب، وفق البروتوكول المنصوص عليه في هذه الحالات.

برشلونة لم يضف المزيد من المعلومات حول حالة أجويرو، الذي لا يزال تحت الملاحظة، في انتظار المزيد من الفحوصات التشخيصية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن أجويرو عانى من عدم انتظام في ضربات القلب، وأن الأرجنتيني تعرض بالفعل لنوبات مماثلة في بعض الفصول السابقة من مسيرته.

المثير في الأمر أن الصحيفة الإسبانية تؤكد أن برشلونة كان على علم بحالة قلب أجويرو، وكان متوقعًا أن هناك احتمال تكرار لتلك الحالة.

ويأتي ذلك على الرغم من اجتياز أجويرو للفحص الطبي الإلزامي بنجاح، وتقرر المضي قدمًا في الصفقة، مع اعتقاد أن اللاعب سيكون دائمًا تحت السيطرة ولن يكون هناك المزيد من المخاوف.

الآن وبعد الوقت العصيب الذي عاشه يوم السبت الماضي، يوجد قلق داخل برشلونة بشأن وضع أجويرو، ولا يريدون المخاطرة به.

ولذلك قرر برشلونة بأن يخضع الأرجنتيني لفحص شامل للقلب، ومع النتائج التي تظهرها الاختبارات الشاملة، سيتخذ النادي قرارًا بشأن عودة أجويرو إلى النشاط البدني.

ولا يريد برشلونة أدنى فرصة من المخاطرة مع الأرجنتيني، كما تشير البروتوكولات الطبية المتعلقة بأمراض القلب.

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