مفاجأة.. الزمالك سبب تعاقد ستوك سيتي مع رمضان صبحي!

سبب غير متوقع..

كشف كيفن كروكشانك، أحد كشافة نادي ستوك سيتي، عن حادثة غريبة كانت سببًا في تعاقد النادي الإنجليزي مع رمضان صبحي، لاعب الأهلي وقتها.

وبعد بروز موهبة رمضان صبحي مع المارد الأحمر، انضم منه إلى ستوك سيتي في صيف 2016 نظير خمسة ملايين يورو، في تجربة لم تكن ناجحة كثيرًا للدولي المصري.

وبحسب ما قاله كروكشانك، فإن وقوف رمضان صبحي على الكرة خلال ديربي القاهرة بين الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصرية عام 2015 بالإمارات، كان السبب الأول الذي جذبه لمتابعة صاحب الـ17 عامًا وقتها.

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الكشاف في تصريحات لشبكة The Athletics قال "لقد جعلني الأمر فضوليًا للقيام ببعض الأبحاث عنه".

اللقطة تسببت وقتها في جدل كبير خصوصًا وأن لاعبي الزمالك هاجموا اللاعب الشاب بكل قوة معتبرين أن الأمر "قلة احترام" لهم، لا سيما وأنها المرة الثانية التي قام خلالها بالوقوف عن الكرة، وبعد المرة الأولى خرج واعتذر للجماهير البيضاء.

انتشرت اللقطة كثيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووصلت إلى بريطانيا، وبالتحديد بمدينة ميدلاندز الإنجليزية حيث يقطن الكشاف الشهير، الذي قرر البحث خلف هذا اللاعب الذي يتحلى بشخصية قوية.

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كروكشانك تابع تصريحاته متحدثًا عن ما حفّزه لمتابعة رمضان "ينبغي أن يكون لديه شيء ما ليقوم بأمر مثل هذا في الديربي".

عام وحيد وانضم بعدها رمضان إلى ستوك، وبعدها انضم إلى هدرسفيلد تاون، ومنه عاد معارًا للأهلي، قبل أن يشتريه بيراميدز الصيف الماضي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 5 ملايين يورو.

الجدير بالذكر أن شبكة The Athletics اعتبرت في تقريرها أن واقعة رمضان صبحي وستوك تؤكد قيمة وسائل التواصل الاجتماعي، فلولا هذا الفيديو ربما لم يكن المصري قد لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.