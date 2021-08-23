مفاجآت كبيرة في قائمة الهلال لدوري أبطال آسيا

الهلال يستعد لمواجهة الاستقلال الإيراني

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن مفاجآت كبيرة تخص قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا، حيث يستعد الفريق لمواجهة الاستقلال الإيراني في ثمن نهائي البطولة يوم 13 سبتمبر القادم.

لوائح الاتحاد الآسيوي تمنح الحق لكل نادٍ بقيد 4 لاعبين أجانب بينهم واحد آسيوي في قائمته لدوري أبطال آسيا، ولذا تُجبر أندية الدوري السعودي على التضحية بثلاثة لاعبين أجانب وعدم قيدهم قاريًا رغم تواجدهم في القائمة المحلية لسماح الاتحاد السعودي للأندية بتسجيل 7 لاعبين أجانب.

الصحيفة السعودية أوضحت أن المدرب ليوناردو جارديم استقر على قيد الثلاثي جانج هيون سو وماتيوس بيريرا وموسى ماريجا في قائمة الهلال الآسيوية، فيما قرر استبعاد المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس لأسباب فنية.

صاحب الـ34 عامًا لعب دورًا كبيرًا في فوز الهلال بدوري أبطال آسيا 2019، إذ سجل 11 هدفًا خلال 14 مباراة، فيما تواجد كذلك في قائمة الفريق لنسختي 2020 و2021.

عكاظ أضافت أن جارديم مازال يُفاضل بين الثلاثي، جوستافو كويلار ولوسيانو فييتو وأندريه كاريلو، لاختيار اللاعب الرابع مع فرص كبيرة لاستبعاد الجناح البيروفي من الحسابات لصعوبة لعبه أمام الاستقلال في ثمن النهائي.

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كاريلو سيلعب مع منتخب بيرو أمام أوروجواي وفنزويلا والبرازيل أيام 3 و7 و10 سبتمبر القادم ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2020، ولذا سيكون صعبًا خوضه مباراة دوري الأبطال مع الهلال أمام الاستقلال في الـ13 من نفس الشهر.

مصادر صحفية كانت قد تحدثت عن محاولة الهلال عقد اتفاقية مع الاتحاد البيروفي على السماح لكاريلو بالعودة إلى الرياض بعد مواجهة فنزويلا وعدم خوضه لقاء البرازيل خاصة مع صعوبة موقف بلاده في التصفيات، وحال وافق الاتحاد الوطني على ذلك ستزداد فرص قيده قاريًا.

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