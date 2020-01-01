مفاجآت الكأس.. بريمن يُقصى دورتموند بمشاركة هالاند

نتيجة غير متوقعة..

في مفاجأة لم تكن متوقعة، استطاع فيردر بريمن أن ينتصر على ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويُقصيه من دور الـ16 من كأس ألمانيا، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب فيسير شتاديون.

الوافد الجديد إلى بريمن، دافي سيلكه، كان من افتتح التسجيل في الدقيقة 16، قبل أن يُعزز ليوناردو بيتنكورت من تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 30.

إيرلينج هالاند واصل هوايته المفضلة بالتسجيل، حيث قلّص الفارق لدورتموند بعد ضغط كبير في الدقيقة 65، ومع ارتفاع الآمال الصفراء في العودة من جديد للمباراة، وضع ميلوك راشيكا هدفًا صادمًا في الدقيقة 70.

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لكن كتيبة لوسيان فافر لم تفقد الأمل وعادت بهدف ثانٍ عبر الناشيء جيو رينا، ورغم عدد من المحاولات لدورتموند للتعديل، لكن الحارس بافلينكا وصلابة أصحاب الأرض وقف حائلًا أمام تحقيق ذلك، ليودع أسود الفيستيفاليا الكأس مبكرًا للغاية.

بريمن هذا الموسم ليس في أفضل أحواله رغم التاريخ الكبير الذي يحظى به، حيث يحتل المركز السادس عشر والمؤدي للهبوط برصيد 17 نقطة فقط بعد 20 مباراة.

في الوقت نفسه فإن دورتموند افتتح الدور الثاني من الدوري الألماني بصورة مميزة للغاية بثلاث انتصارات مصحوبين بأداء أكثر من رائع، لكن هذا لم يشفع لزملاء ماركو رويس أمام استبسال بريمن.

يذكر أن فريق الشمال قصد وصل العام الماضي إلى نصف نهائي الكأس وخرج أمام بايرن ميونخ حامل اللقب، بينما خرج أيضًا دورتموند من نفس الدور في النسخة الأخيرة.

كما يجدر الإشارة إلى أن لايبزيج، وصيف البوندسليجا الحالي، ووصيف النسخة الماضية للكأس، قد خرج في وقت باكر اليوم من آينتراخت فرانكفورت، في مفاجأة أخرى من مفاجآت البطولة الألمانية.