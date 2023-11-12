"من لا يريد أن يكون كرة" .. مغني مغربي يثير الجدل بسبب أغنيته عن أليشا ليمان!

النجمة السويسرية مرة أخرى محط الأنظار لأسباب خارج الملعب

تسبب المطرب الألماني المغربي بانج في جدل كبير بسبب أحدث أغانيه "الأب الروحي"، والتي خصص مقطعاً منها للحديث عن النجمة السويسرية لأستون فيلا أليشا ليمان.

ليمان أثارت الجدل كثيراً خارج الميدان مؤخراً بسبب تصريحاتها عن تقدم أحد المشاهير لعرض للحصول على ليلة معها بمقابل ضخم، دون الكشف عن هويته، اقرأ التفاصيل هنا.

واحتوت أغنية بانج على مقطع يشير للسويسرية بإيحاءات جنسية صريحة أثارت غضب جماهير كرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعية التي هاجمته واتهمته بالتحيز الجنسي.

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ورفض المغني الاعتذار عن كلمات أغنيته وقال مع "بيلد": "من لا يريد أن يكون كرة قدم تحت أقدامها".

وواصل بانج، الإسباني والمغربي الأصول ولكن يعيش في ألمانيا منذ الصغر، دفاعه عن نفسه مع "20 دقيقة" وقال: "بتلك الكلمات أردت أن أظهر مدى شعبية كرة القدم النسائية".